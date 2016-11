Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass sich mein Gegenpart in dieser Debatte kürzlich in einem anderen Kommentar über den Überfluss an Fussballspielen, die am TV zu sehen sind, beklagt hat. Ich habe mir das Spiel zwischen San Marino und Deutschland auch angeschaut.

Aber schon nach 5 Minuten begann ich mich fürchterlich zu langweilen und stellte mir die Frage, was ich hier eigentlich tue. Deutschland mit gefühlten 90 Prozent Ballbesitz, ein hoffnungslos überforderter Gegner. Ein völlig überflüssiger Vergleich zweier Teams, die klassemässig nicht Welten, sondern Universen trennte.

Ich frage mich deshalb, wem solche Vergleiche etwas bringen? Natürlich ist es schön für alle San-Marinesen, dass der Weltmeister-Zirkus Deutschland in ihrem Land Halt gemacht hat. Auch in der Schweiz hätte jeder Dritt- oder Viertligist wahnsinnig Freude daran, wenn er im Cup auf den FC Basel treffen würde. In Deutschland mit den Bayern dasselbe.

Aber im Gegensatz zu den europäischen «Zwergen», die Kraft ihrer Existenz als Staat oder Halbstaat an den Qualifikationen für die grossen Turniere teilnehmen dürfen, muss sich im Cup der Unterklassige die Möglichkeit, überhaupt auf einen der «Grossen» zu treffen, erst verdienen.

Derselbe Modus würde auch bezüglich EM- oder WM-Quali Sinn machen. Ein Beispiel: Die zehn in der Fifa-Weltrangliste am schlechtesten klassierten der total 54 Teams aus dem Uefa-Verband machen die vier Teilnehmer (neben den 44 Gesetzten) für die nächste EM- oder WM-Qualifikation aus. Das ergäbe 48 Teams oder 8 Gruppen à 6 Mannschaften.

Nach momentanem Stand der Dinge müssten Gibraltar (205. der Weltrangliste), Andorra (203.), San Marino (201.), Liechtenstein (183.), Malta (178.), Moldawien (173.), Kosovo (164.), Mazedonien (155.), Zypern (139.) und Luxemburg (130.) durch diese Vorausscheidung. Wer hier auf der Strecke bleibt, hat auch keinen Zirkus-Besuch verdient, sorry.