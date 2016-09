Zumindest scheinen die Wintersportverbände einen koordinierten Weg zu wählen. Das sportpolitische Fiasko vor Rio, als die Bandbreite der Verbandsentscheide zum Ausschluss von russischen Sportlern unerträglich gross war, soll sich nicht wiederholen. Hinter den Kulissen wird trotz aller öffentlicher Zurückhaltung eifrig an Lösungen gearbeitet. So hat das russische Sportministerium zugestimmt, dass ausländische Dopingfahnder in Russland Kontrollen vornehmen und die entsprechenden Proben auch im Ausland auswerten dürfen. Dies ist eine Voraussetzung, damit im kommenden Winter überhaupt internationale Sportveranstaltungen in Russland stattfinden können.

Das IOC seinerseits suggeriert mit der Einsetzung von zwei Kommissionen Entschlossenheit. Der französische Richter Guy Canivet soll die Rolle des russischen Staates durchleuchten, das Schweizer IOC-Mitglied Denis Oswald der Manipulation von Dopingproben in Sotschi auf den Grund gehen. Ergebnisse und damit auch Massnahmen und Sanktionen seien aber erst im neuen Jahr zu erwarten.

Zu guter Letzt hat das IOC diese Woche über ein olympisches Gipfeltreffen am 8. Oktober in Lausanne informiert, wo wenig überraschend der künftige Kampf gegen Doping im Fokus steht. Neben den grossen Sportverbänden sind auch die olympischen Komitees der USA, von China und Russland eingeladen. Die Zukunft dürfen die Russen also mitgestalten. Ob sie auch in aller Konsequenz für die Vergangenheit geradestehen müssen, steht indes noch nirgends geschrieben.