AEK Kids Cup

Der 15. AEK Kids Cup steht vor der Türe, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ausgetragen wird dieser vom 20. bis 22. Januar 2017 auf der Anlage des CIS-Sportcenters in Solothurn.

Es werden über 70 Mannschaften mit insgesamt ca. 500 Spielern antreten. Die Spiele dauern 11 Minuten und werden parallel auf drei Plätzen abgehalten. Als Schiedsrichter amten Spieler der 1. Mannschaft des FCS. Turnierfeeling ist garantiert!

Zum Auftakt spielen am Freitagabend die D-Junioren, gefolgt von den F- und C-Junioren am Samstag. Zu guter Letzt kommen die E-Junioren am Sonntag zum Einsatz.

Die genauen Spielpläne können auf der Homepage des FCS (www.fcsolothurn.ch/AEK-Kids-Cup.226.0.html) eingesehen werden.

Neben Fussball wird für Verpflegung und Unterhaltung gesorgt sein.

Jürg Naegeli

Bekanntlich trat mit Jürg Naegeli der langjährige Verfasser der «11 Minuten» per 31. Dezember 2016 in den wohl verdienten Ruhestand. Der FCS verliert nicht bloss den Autor des Newsletters, sondern einer seiner treusten und engagiertesten «Mitarbeiter». Danke Jürg für den unermüdlichen Einsatz über all die Jahre hinweg!