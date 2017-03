Schwieriger Playoff-Gegner

Playoutkontrahent Davos-Klosters, gegen den die Mittelländer bisher zweimal verloren haben (4:5 n.P./2:13), war in der Qualifikation beispielsweise doppelt so erfolgreich wie UM und hat die Playoffs letztlich nur um drei Treffer verpasst.

«Davos-Klosters ist ein schwieriger Gegner», sagt Jürg Merian, «die haben irgendwie ein spezielles Kämpfergen. Dazu kommen der Heimvorteil und die lange Anreise.» Der UM-Sportchef sieht die Chancen seines Teams, sich bereits in den Playouts den Klassenerhalt zu sichern, trotzdem bei 50 Prozent: «Wir haben bessere Einzelspieler in unseren Reihen.»

Sollte es dennoch nicht klappen und Mittelland müsste eine weitere Ehrenrunde absolvieren, würde auch in den Auf-/Abstiegsplayoffs 1. Liga/NLB kein Selbstläufer warten. «Die 1.-Liga-Teams, die so weit gekommen sind, sind hoch motiviert», weiss Merian, «sie haben im Gegensatz zu uns einen guten Lauf hinter sich. Dementsprechend würde mit Bestimmtheit ein ebenbürtiger Gegner auf uns zukommen.»

Ein Trio hilft Renato Wyss

So weit ist es aber noch nicht und die volle Konzentration gilt nun den am Wochenende mit einer Doppelrunde startenden Playouts. Spiel eins der Serie findet am Samstag in Davos statt, am Sonntag um 17 Uhr kommt UM zum ersten Heimauftritt.

Der Klub überlässt nichts dem Zufall und hat deshalb auch einige Rochaden in der Mannschaftsführung vorgenommen. Sportchef Jürg Merian, der aktuelle U14-Trainer Jan Rechsteiner und der U21-Co-Trainer Michel Bieri stehen Cheftrainer Renato Wyss zur Seite.

Vertrauen ist da

«Mit dieser Massnahme wollen wir vor allem Renato Wyss entlasten», erklärt Jürg Merian, «ausserdem kann sich Sam Schneiter so wieder ganz auf seine Rolle als Spieler konzentrieren.» Michel Bieri sei ein hervorragender Taktiker und Motivator, «und Jan Rechsteiner, den ich zwei Wochen vertreten habe, kann bezüglich Strategie und Organisation äusserst wertvoll sein».

Die richtige Strategie ist in den nächsten Wochen bei UM auch gefragt, wollen die Mittelländer drei Jahre nach dem Abstieg aus der Nationalliga A den nächsten Schritt nach unten verhindern. Das Vertrauen der Vereinsführung ins Fanionteam ist weiter vorhanden. Jetzt gilt es für die Akteure, das Vertrauen zurückzugeben.