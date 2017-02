In den Playoff-Achtelfinals trifft der SC Altstadt Olten nun auf den Tabellendritten EHC Zunzgen-Sissach. Der SCA muss am Samstag zuerst auswärts ran, Spiel zwei im heimischen Kleinholz findet am Mittwoch statt. Das allenfalls entscheidende dritte Spiel wurde auf den nächsten Freitag terminiert. In der Quali verliefen beide Aufeinandertreffen auf Augenhöhe. In der Vorrunde verloren die Oltner auswärts in Sissach mit 3:5, revanchierten sich dafür in der Rückrunde mit einem 5:4-Heimsieg. «Das wird ein heisses Duell», verspricht Hildebrand. «Zunzgen-Sissach ist sicher der Favorit, doch ich rechne uns durchaus Chancen auf ein Weiterkommen aus. Mit unserem Kader sind wir sowieso immer für eine Überraschung gut. Wir haben viel Qualität, die wir nur richtig einsetzen müssen.»

Der grösste Trumpf des Gegners sei dessen erste Linie, die für 70 Prozent der Tore verantwortlich zeichne. Sich in dieser Liga zu sehr auf den Gegner zu konzentrieren, bringe aber sowieso nichts, ist Hildebrand überzeugt: «Wir müssen vor allem schauen, dass wir unser Spiel abrufen können.» Präsident Yves von Rohr wagt sich nicht auf die Äste und sagt vor dem Playoff-Auftakt diplomatisch: «Ich erhoffe mir gute und interessante Spiele mit dem besseren Abschluss für uns. Schön wäre, wenn noch ein bisschen mehr Zuschauer an die Spiele kommen würden. Es ist zwar nicht gerade ein Derby, aber doch eine brisante Affiche.»

Spass mit einer Prise Professionalität

Die Altstädter hoffen zwar, dass sie in den Playoffs endlich wieder einmal zu einem längeren Lauf ansetzen können. Im Vorjahr war in den Viertelfinals Schluss, 2015 bereits in den Achtelfinals. Allzu hohe Ambitionen hegt man beim SCA indes nicht. «Die 1. Liga ist definitiv kein Thema. Es geht darum, dass wir in der 2. Liga eine gute Mannschaft stellen können», stellt Rolf Hildebrand klar. «Wir wollen den Spassfaktor, der in dieser Liga im Vordergrund steht, mit einer gewissen Professionalität unter einen Hut bringen. Und den einen oder anderen Junior integrieren, der beim EHC Olten aussteigt.»