Am Samstagmorgen war um 7 Uhr Tagwache, eine halbe Stunde später stand Löffel bereits wieder als Helferin in der Halle im Einsatz. «Das darf man eigentlich gar nicht schreiben, aber mein Frühstück war ein Sandwich in der Halle», lacht sie. Nicht gerade professionell, aber am Heimturnier ginge es halt nicht anders.

Normalerweise begebe sie sich bei Turnieren erst kurz vor ihrem ersten Kampf in die Halle, in Oensingen war sie eine Stunde vor ihrem ersten Einsatz immer noch als Verantwortliche am Richtertisch tätig. «Für mich ist das kein Müssen, sondern eine Selbstverständlichkeit», sagt sie. Immerhin gabs zwischendurch ein anständiges Mittagessen: Hörnli mit Gehacktem.

Ziel ist die SM-Goldmedaille

Fünf Kämpfe, fünf Siege, davon drei innert weniger als zwei Minuten: dies die Kampfbilanz von Löffel am Samstag. Sie selbst sprach von einem souveränen Sieg, schliesslich seien an einem Ranking-500-Turnier auch nicht die Besten am Start. Ein Spaziergang sei es aber nicht gewesen: «Man kann gegen jede Gegnerin dreinlaufen und verlieren», so Löffel. «Ein Ippon, und der Kampf ist gelaufen. Ich musste zwischendurch schon beissen.» Mit ihrer Leistung war sie denn auch nicht ganz zufrieden: «Ich hätte die Kämpfe noch mehr dominieren sollen, war technisch manchmal aber zu unpräzise.»

Löffels nächster Wettkampf ist der Europacup im März in Uster, wo sie auf einem deutlich höheren Niveau gegen internationale Athletinnen antreten wird. Das grosse Saisonziel sind die Schweizer Meisterschaften im November. Löffel gewann in ihrer Karriere bereits acht Bronze- zwei Silbermedaillen. «Jetzt will ich es endlich nach ganz oben schaffen», hofft die 27-Jährige. An der SM wird Löffel in der leichteren Gewichtsklasse (bis 57 kg) antreten.

In Oensingen war sie für diese Klasse ein bisschen zu schwer. Weil das Wochenende wegen der Doppelbelastung sonst schon genug anstrengend war, wollte sie sich nicht auch noch auf 57 Kilogramm «runterhungern».

Gross gefeiert hat Gisela Löffel ihren Heimtriumph nicht. Am Samstagabend musste die ganze Halle aufgeräumt und für das Schülerturnier vom Sonntag umgerüstet werden. «Danach will ich nur noch schlafen», sagte Löffel lachend. «Und es wäre schön, wenn ich zwischendurch noch etwas essen könnte.» Wie ihre Klubkollegen stand sie auch am Sonntag wieder den ganzen Tag im Einsatz und sorgte für einen reibungslosen Ablauf am Schülerturnier.