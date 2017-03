"Ob mit einem, sechs oder zehn Toren Unterschied spielt keine Rolle", sagt EHC Zuchwil-Regio-Präsident und -Sportchef Walter Ulrich. In dem Sinn nimmt der Patron des Klubs den Plattwurf seines EHC Zuchwil Regio im Stadion Brünnli zu Hasle-Rüegsau gegen Brandis vergleichsweise gelassen. Schon nach 4 Minuten und 4 Sekunden gingen die Einheimischen in diesem dritten Spiel des Playoff-Halbfinals in Führung, kurz bevor die Strafe gegen den Zuchwil-Center Lukas Scherrer abgelaufen wäre.

Zweieinhalb Minuten später stand bereits 2:0 auf der Anzeigetafel. Die Aussicht auf eine Wiederholung dessen, was sich an selber Stätte in Spiel 1 zugetragen hatte - nämlich ein Sieg von Zuchwil - war damit bereits sehr unwahrscheinlich geworden. Zumal die Einheimischen unter anderem auf die Routiniers Zigerli, Hojac und Verteidiger Hirsbrunner verzichten mussten, deren Fehlen sich auf dem Eis besonders bemerkbar machte.

Die Zuchwiler blieben in der Folge zwar spielerisch ebenbürtig, konnten aber dennoch nichts Zählbares verbuchen. Einmal mehr übertrafen sich die Wasserämter punkto Ineffizienz immer wieder selbst. Ein Tor aus gefühlten sechzehn Torchancen ist definitiv eine zu tiefe Quote. Wenn aber doch einmal alles zusammenpasst, keiner im finalen Moment über den Puck schlägt, diesen an die Latte oder mitten in den Goalie pfeffert, wenn der letzte Pass ankommt statt im Walhalla landet, dann, ja dann, wird es beim Gegner ganz finstere Nacht werden. Für Brandis allerdings blieb es strahlend hell. So hell, dass Sonnenbrillen angebracht gewesen wären. Aus Zuchu-Sicht ärgerliche 17 Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts gelang Inniger das 3:0. Der Moral der Zuchwiler war damit ein weiterer Schlag versetzt worden.