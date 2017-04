Zuchwil A gegen Urtenen A

Mit Spannung wurde das erste Meisterschaftsspiel erwartet. Die Hornusser aus Zuchwil starteten am vergangenen Wochenende die Meisterschaft zuhause gegen Urtenen. Das Wetter war perfekt, doch der strahlend blaue Himmel machte die Riesarbeit für beide Teams nicht einfach. Beide konnten aber trotzdem alle Hornusse abwehren, so dass die Partie über die Schlagleistung entschieden wurde.

Beim Gastgeber sowie bei den Gästen verlief der Start in die neue Saison nicht nach Wunsch. Bei beiden schlichen sich im ersten Umgang diverse Fehlstreiche ein, was zu einem Zwischenstand von 643 Punkten zu 628 Punkten führte. Dank einer Steigerung der Solothurner im zweiten Umgang (688 Punkte) konnte der Vorsprung von 15 Punkten auf 61Punkte ausgebaut werden. Die Zuchwiler konnten so ihren 1. Sieg der Saison feiern.