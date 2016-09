Englische Woche in der zweithöchsten Regionalliga: Am Mittwoch und am Wochenende stehen die Spieltage fünf und sechs an. Heute kommts zum Verfolgerduell zwischen den Aufstiegskandidaten Egerkingen und Klus/Balsthal. Leader Hägendorf spielt gegen den Absteiger Riedholz. Am Samstag treffen sich Däniken-Gretzenbach und Flumenthal zum Kellerduell. Den Abschluss der Doppelrunde macht die Affiche Olten II gegen Wangen a. d. A. am Sonntag.

Das Überraschungsteam der 3. Liga Gruppe 2 ist der FC Oensingen. Nach dem Abstieg 2014/15 schaffte Oensingen unter Trainer Ernst Frei letzte Saison den direkten Wiederaufstieg in die zweithöchste Solothurner Liga. Die Oensinger nahmen den Schwung in die 3. Liga mit. Nach vier Spielen haben sie das Punktemaximum auf ihrem Konto. Klus/Balsthal (2:1), Wolfwil (4:1), Däniken-Gretzenbach (2:0) und Oltens „Zwöi“ (2:1) schickte der FC Oensingen allesamt als Verlierer vom Platz. Subingen-Rückkehrer Samoel Prenaj sowie Sandro Brunner waren bisher, gerecht aufgeteilt, für acht der zehn Oensinger Tore verantwortlich. Jetzt wartet das Gastspiel beim FC Wangen a. d. A. (Mittwoch, 20.00) und das Heimspiel gegen den Türkischen FC Olten (Samstag, 19.00) auf Oensingen.

Dass der FC Hägendorf nach vier Runden verlustpunktlos an der Spitze liegen würde, konnte vor der Saison auch nicht unbedingt erwartet werden. Nachdem die Hägendörfer 2015 in die 3. Liga zurückgekehrt waren, schlossen sie die vergangene Spielzeit auf dem siebten Platz ab. Letzte Saison hatte Hägendorf nach vier Spielen erst drei Punkte, jetzt sind es zwölf. Das Team von Markus Strähl gewann gegen Egerkingen (2:1), Däniken-Gretzenbach (6:4), Kestenholz (2:0) und Flumenthal (2:0). In Topform ist Stürmer Kayhan Bahcivan mit bereits sieben Saisontoren.