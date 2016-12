Die erste Frist verlängerten die Klubverantwortlichen bereits. «Die Suche läuft. Einzelne Gespräche mit möglichen Kandidaten wurden bereits geführt, konkret ist aber noch nichts», antwortete Günay Sengül am 30. November auf die Anfrage dieser Zeitung zum aktuellen Stand der Trainersuche.

«Wir wollen uns bis spätestens Mitte Dezember entscheiden», so der Sportchef weiter. Jetzt macht es also den Anschein, als könnte sich der FC Wangen doch kein Geschenk in Form eines neuen Trainers unter den Weihnachtsbaum legen. «Wir klären momentan noch ein paar Möglichkeiten ab. Bis zum 5. Januar sollten wir endgültig wissen, wie es in der Rückrunde weitergeht», gab Teammanager Sabri Dibrani gestern Auskunft.

Sein Favorit für den Trainerjob heisst Bejtush Rrustolli. Doch dem langjährigen Goalgetter des FC Wangen, der während der Vorrunde als Assistent von Salvatore Romano amtete, fehlt das Diplom für die 1. Liga.

Grosser Verschleiss an Trainern

Obwohl die Zeit drängt, ist es dennoch verständlich, dass man sich auf der Chrüzmatt Zeit lässt bei der Trainersuche. Denn in dieser Beziehung ist der FC Wangen ein gebranntes Kind. Seit Ende 2004, als René Erlachner den Klub nach mehr als sieben Saisons verlassen hat, geben sich die Trainer in Wangen die Klinke in die Hand.

Inklusive Interimslösungen kam es beim FCW in den letzten knapp zehn Jahren zu exakt 17 Trainerwechseln. Nach Erlachners Abgang beendete Bernd Kilian die Saison 2004/05 mit den Wangnern. Für die Folgesaison übernahm Salvatore Romano erstmals den Posten, in der Vorrunde 2006/07 stand mit Mirko Pavlicevic bereits wieder ein neuer Übungsleiter bereit. Die Liaison dauerte aber erneut nur eine halbe Spielzeit.