Es erstaunt daher nicht, dass die Junglöwen sogleich aus der ersten Puckeroberung im offensiven Drittel Kapital schlugen: Marco Miranda brachte die Zürcher nach nur 56 Sekunden in Führung. Vielleicht benötigten die Oltner den kurzzeitigen Schocker, um so richtig ins Spiel zu finden: Mit überzeugendem Kampfgeist rissen die Dreitannenstädter das Spieldiktat an sich.

Dabei liessen die Gastgeber aber auch das technische Spiel nicht ausser acht. Besonders der brillant herausgespielte Treffer von Justin Feser über Ulmer und Gedig war sehenswert (22.).

Grieders Wachrütteln

Die Partie gewann schliesslich im Mitteldrittel an Emotionen und physischer Härte, nachdem GCK-Stürmer Jerome Bachofner EHCO-Torhüter Dominic Nyffeler ins Tor schubste. Verteidiger Marc Grieder kannte keine Gnade und erteilte dem 20-Jährigen im Faustkampf eine Lektion. Die Schiedsrichter liessen die Streithähne, zur Überraschung der 2542 Zuschauer, den Faustkampf austragen, bis schliesslich Bachofner gegen seinen 12 Jahre älteren Kontrahenten klein beigeben musste.

Das für einmal körperbetonte Spiel der Oltner lag den Junglöwen ganz und gar nicht und sie liessen sich dadurch oft in die Passivität drängen. Die EHCO-Spieler kamen damit dem Wunsch von Trainer Maurizio Mansi nach, doch endlich robuster zu spielen: Während über dem Spiel in Rapperswil (1:3) am vergangenen Dienstag noch eine Lethargie schwebte, zeigte sich der EHCO am Freitagabend von einer aktiveren Seite.

«Wir haben uns fest vorgenommen, die Checks fertigzumachen. Bereits im Training haben wir uns ein Stück weit darauf fokussiert», sagte EHCO-Stürmer Cédric Schneuwly, der sich einmal mehr selbst nicht zu schade war, die dreckige Arbeit zu verrichten. Das ruppige Spiel kam ihm schliesslich gut zu stehen: Erst lenkte er vor dem Tor einen Schuss von Ramon Diem zum Ausgleich ab (5.), und kurz vor der zweiten Pause schloss er einen Angriff, wiederum über Diem, zum 3:1 ab.

Auch Captain Stefan Hürlimann, der vom Oltner Tagblatt in der Saison-Zwischenbilanz noch mit einer 3-4 benotet wurde, vermochte sich zu mit dem körperbetonten Spiel zu steigern, sodass er zu deutlich mehr Spielanteilen kam.

Der EHC Olten tut gut daran, am robusten Spiel festzuhalten. Oder in Schneuwlys Worten: «Grieders Einsatz hat uns Auftrieb gegeben.»

Wären da nur nicht die vielen Puckverluste als kleiner Makel im Oltner Spiel.