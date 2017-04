Grösser hätte der Unterschied der Gefühlswelten am Freitagabend in der Oltner Giroud-Olma-Halle kaum sein können. Hier die lachenden Fribourg-Spieler, die ausgelassen den eben realisierten Aufstieg in die Nationalliga B feiern, auf der anderen Seite die bitter enttäuschten Akteure von Unihockey Mittelland.

Während bei manchen gar die Tränen flossen, zeigt sich Sportchef Jürg Merian auch vier Tage nach der entscheidenden 4:5-Niederlage in der Auf-/Abstiegsplayoffserie gegen die Romands ziemlich gefasst. «Die Zeit heilt Wunden. Der Abstieg ist kein Weltuntergang», sagt Merian.

Kontakt mit der Mannschaft habe er seither keinen gehabt – mit Ausnahme seiner beiden Söhne Timon und Severin. «Sie haben es, wie ich, mit Fassung getragen», erzählt Merian.

Abhängig von Leaderfiguren

In der Tat hat sich das Scheitern von Unihockey Mittelland abgezeichnet. Nach der Qualifikationsphase, die UM auf dem zwölften und letzten Platz abgeschlossen hatte, zog man auch in den Playouts gegen Davos-Klosters den Kürzeren. Schliesslich wiederholte sich im Vergleich mit Fribourg das Bild stets von vorne: Die Mittelländer waren zwar oft nahe am Erfolg, letztlich fehlte aber der entscheidende Schritt, um nicht mit leeren Händen dazustehen.

«Wir waren zu stark von den Leaderfiguren wie Samuel Schneiter oder den Mucha-Brüdern Dominic und Manuel abhängig, die über die gesamte Saison ihr Niveau nicht wie in der Spielzeit zuvor abrufen konnten», liefert Jürg Merian eine der Ursachen des Abstiegs.