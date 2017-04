Mit gemischten Gefühlen reiste der FC Wangen an die Gestade des Vierwaldstättersees zum fälligen Rückspiel gegen den SC Buchs. Gemischte Gefühle deshalb, verlor man doch beim Heimspiel mit 2:4 und dies nach einer 2:0 Führung. Dazu kam noch eine prekäre Personalknappheit, standen doch Trainer André Fimian gerade mal zehn Erstligaerfahrene Spieler zur Verfügung.

So kam der von der dritten Liga zu Wangen gestossene und bisher verletzte Ertugrul Özdemir zu seiner Premiere in der ersten Liga. Der Wangner Trainer meinte zu dieser Ausgangslage: «Wir haben gleich wie unser Gegner elf Spieler auf dem Felde und werden unser Bestes geben».

Tatsächlich erbrachte diese Truppe eine in jeder Beziehung sehr gute Leistung, wäre da nicht die teils klägliche Chancenauswertung gewesen, welche nicht für die Höchstnote reichte.

Es war zu Beginn ein offener Schlagabtausch mit anfänglich ausgeglichenen Tormöglichkeiten. Bereits in der achten Spielminute bewahrte Wangens Torhüter Marco Häfliger mit einem ersten Big Save sein Team vor einem frühen Rückstand. Auf der Gegenseite verhinderte der Buochser Schlussmann mit entschlossenem Herauslaufen im Duell mit Patrick Gjidoda eine gleiche Möglichkeit.

Chancen nicht genutzt

Wenig später stand Dragan Gyorgiev allein vor Blättler, brachte den Ball aber nicht am heimischen Schlussmann vorbei. Eine erst gute Wangner Chance war vertan. Nach genau 20 Minuten war es dann aber so weit. Die Wangner Nummer 17 schüttelte seinen Gegenspieler ab, täuschte einen Pass zur Mitte vor, erwischte dann aber den Buochser Torwart in der näheren Ecke zum 0:1.

Wenig später konnte sich Dragan Gyorgiev erneut durchsetzen, passte uneigennützig zum mitgelaufenen Patrick Gjidoda, der das Kunststück fertig brachte, den Ball über die Querstange zu dreschen. Zu diesem Zeitpunkt wäre ein Zwischenresultat von gut und gerne 1:3 möglich gewesen.