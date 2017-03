Trotz Baisse befindet sich der FC Deitingen momentan nicht auf einem Abstiegsplatz, was er primär dem soliden Start in die Meisterschaft zu verdanken hat. Sieben Punkte aus vier Spielen konnte die Moser-Elf zu Beginn der Saison verzeichnen. Dazu kam der überzeugende 6:1-Auswärtssieg im Cup gegen Post Solothurn.

Wie also kam es, dass diese Mannschaft nach dem ersten Viertel der Saison derart einbrechen konnte? «Es fehlte an Biss und Kampfwillen», nennt Benjamin Frei das Kind beim Namen. Ausserdem habe man mangels Routine einige Führungen leicht aus den Füssen gegeben. Verletzungsbedingte Ausfälle und fehlendes Wettkampfglück sind laut Frei ebenfalls noch dazugekommen, dürften aber nicht als Ausreden dienen.

Schwache Testspielbilanz

Sollten die Deitinger ähnlich stark in die Rückrunde starten, wie sie dies bereits in der Vorrunde getan hatten, würden sie sich jedoch einiges an Luft bezüglich Nichtabstieg verschaffen. Vor allem, weil es in den ersten drei Spielen gegen direkte Konkurrenten der unteren Tabellenhälfte zu spielen gilt: Niederbipp (7.), Mümliswil (11.) und Welschenrohr (10.). Gegen einen erfolgreichen Rückrundenauftakt spricht indes die Testspielbilanz: drei Niederlagen, ein Unentschieden und ein Torverhältnis von 2:14.