Während drei Tagen – von Donnerstag bis Samstag – haben sich die Tennisspieler aus sieben verschiedenen Clubs der Region auf den Plätzen des TC Froburg Trimbach duelliert. Der Höhepunkt des Turniers bildete dabei wie immer der Abschlussabend. Nach den Finalspielen vom Samstag fand für die Turnierteilnehmer und für die Sponsoren in der Halle des Tenniscenters Trimbach zuerst ein Apéro und dann ein Gala-Dinner mit musikalischer Begleitung des Duos «Mon Cherie» statt. «Es waren rund 100 Personen dabei, die gemeinsam einen tollen Abend geniessen konnten. Das war auch in diesem Jahr wieder das Highlight des Turniers», so Grob.

Walter/Kühni gewinnen den Titel

Obwohl der Miesere Cup ein Plauschturnier ist und deshalb der Spass im Vordergrund steht, wurde auch in diesem Jahr um die Turniersiege in den drei Kategorien gekämpft. Alle Teilnehmer – egal ob mit einer offiziellen Turnierlizenz ausgestattet oder nicht – spielten an den ersten beiden Turniertagen um den Gruppensieg, am Samstag standen dann die Finalspiele auf dem Programm.