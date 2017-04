«Gar nicht» habe er vom Heimvorteil profitiert, sagte Kaiser, Sieger bei den unter 18-Jährigen. Der Starrkirch-Wiler ist seit drei Jahren Mitglied des Nachwuchskaders Bern/Solothurn, stieg im vergangenen Jahr in die Gilde der besten Schweizer Orientierungsläufer seines Jahrgangs auf.

Dies stellte er gestern eindrücklich unter Beweis: Kaiser schlug Fabian Aebersold. Der Bieler mit Jahrgang 2000 gilt in der OL-Szene als Ausnahmetalent. Vor Wochenfrist war Aebersold an der Schweizer Meisterschaft in Oensingen die zehn Kilometer in gut 34 Minuten gelaufen. «Es ist schon ziemlich überraschend, dass ich ihn schlagen konnte», meinte Kaiser, «ihm sind zwei, drei kleine Fehler unterlaufen.» Er selbst kam nahezu ohne orientierungstechnischen Fehler durch und verfügte im coupierten Gelände über ausgezeichnete Beine.



Fahrt aufgenommen hat auch Florian Bloch. Der Oltner befindet sich an der Schwelle zum regionalen Nachwuchskader. Und dass der 15-Jährige willig ist, den nächsten Schritt zu nehmen, unterstrich er im Hügert-Bannwald mit einem zweiten Rang in seiner Alterskategorie (H16). Im Schöngrundquartier aufgewachsen, empfand Bloch in einem Abschnitt doch über «leichte Vorteile» gegenüber den Konkurrenten verfügt zu haben. «Es war nicht ultraschwierig», bilanzierte er jedoch dahingehend. Das «Secklen» sei entscheidend gewesen. Folglich stimmt auch bei Bloch die Physis für den weiteren Saisonverlauf zuversichtlich. (YS)