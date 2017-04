Doch Wiler hatte eine Antwort parat und die hiess einmal mehr Ville Lastikka. Der 20 jährige Finne erzielte zuerst den 5:5 Ausgleichtreffer und kurz vor Schluss den Siegtreffer ins Superfinal-Glück. Dazwischen hatte Fankhauser seinen ersten Treffer in der Serie erzielt, der durch die Tigers aber egalisiert werden konnte.

Samstag-Tigers verlieren den Fokus

Gleich mit 11:2 hatte Wiler am Samstag in Spiel 3 die Tigers besiegt. Die Gäste, welche im Startdrittel dank zwei Beer-Toren (eines davon in Überzahl) noch auf die Überraschung hoffen durften, nahmen sich im Mittelabschnitt gleich selbst aus dem Spiel. Klar waren die drei Strafen in Serie hart, doch im Startdrittel hatte es auch den SVWE zweimal erwischt. Doch den Ausraster von Goalie Furrer (2, plus 10 Minuten) mussten die Schiris bestrafen.

Dabei hatte es ja erst 4:2 für den SVWE gestanden, als Furrer sein Blackout hatte. So aber lenkte er die Emotionen der Gäste in die falsche Richtung, die sich nun als Kollektiv als «Opfer» sahen, jeden Schiedsrichterentscheid kommentierten und in die Zweikämpfe mit Frust und Fouls stiegen.

Weitere Powerplays und Tore für den SVWE waren die Folge, wobei sich der Finne Ville Lastikka erneut in den Vordergrund spielte. Mit zwei Toren und zwei Assists war er an vier der ersten sechs Tore beteiligt. Zur Belohnung durfte Lastikka kurz nach Beginn des dritten Drittels vorzeitig die Beine hoch lagern. Andere konnten dafür noch Selbstvertrauen in Form von Toren tanken.

In der dritten Linie, bei der sich Sebek die Nomination mit dem Treffer zum 3:2 verdiente, trafen alle Stürmer, und die erste Formation, die in Spiel 2 leer ausgegangen war, produzierte diesmal wieder.

Damit steht der SVWE zum zweiten Mal nach 2015 im Superfinal und trifft dort am 22. April in der Swiss-Arena in Kloten wie schon bei der Premiere auf Alligator Malans, das Titelverteidiger GC ebenfalls mit 4:0 in der Serie eliminierte.