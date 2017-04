Mit Joel Krähenbühl (32) und Andrin Hollenstein (20) wechseln gleich zwei Spieler der Unihockey Tigers auf die neue Saison hin zum SV Wiler-Ersigen. Speziell sicherlich die Rückkehr von Joel Krähenbühl, der nach sechs Saisons bei Langnau zurück zum SVWE wechselt, wo er als 19 jähriger Junior in der NLA auf Anhieb für Furore gesorgt hatte und anschliessend bei 6 Titelgewinnen dabei war. "Ich will es mir nochmals beweisen", so Krähenbühl zum Transfer.

Andrin Hollenstein (1997) hatte vor zwei Jahren von Waldkirch-St.Gallen zu den Tigers gewechselt und startete gleich durch, wurde oft in der ersten Linie und im Powerplay eingesetzt und erzielte als 18-Jähriger auf Anhieb 28 Skorerpunkte. Doch in diesem Jahr wurden dem U19-Vizeweltmeister von 2016 andere Spieler vor die Nase gesetzt. Der Rechtslausleger bekam viel weniger "Eiszeit" und stagnierte zusehends. „Ich stelle keine Ansprüche auf einen Stammplatz, aber ich will mich weiter entwickeln und sehe hierfür bei Wiler die besseren Chancen, will vor allem von Trainer Thomas Berger profitieren", so Hollenstein, welcher einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Er erweitert beim SVWE die junge Ostschweizer-Fraktion um Mutter, Louis, Bischofberger (kehrt zurück aus Falun) und bald auch Dominik Alder.

Krähenbühls Rückkehr nach sechs Jahren

Die brisantere Personalie ist natürlich jene von Joel Krähenbühl. Nach sechs Jahren bei den Tigers kehrt Krähenbühl zum SVWE zurück, wo er sein NLA-Debüt während der Triple-Saison 2004/05 gegeben hatte. Der Aufstieg des damals 19jährigen Juniors war kometenhaft. Thomas Berger berief Jöggu während der Saison von der U21 ins NLA-Team und so feierte dieser nach wenigen Wochen im dritten Wiler Block den Europacupsieg, zwei Monate später den Cupsieg und kürte sich wieder vier Wochen darauf, jetzt schon an der Seite der Hofbauers im ersten Block, zum Meisterschützen gegen GC. Das Triple gleich in der ersten Saison! „ Da kann ich ja jetzt aufhören, habe schon alles erreicht“, äusserte sich der Jungspund damals vorlaut.