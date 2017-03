Zum ersten grossen Erfolg kam der Solothurner Nachwuchsfahrer Robin Häfeli. Sowohl im Sprint, als auch im langen Rennen schaffte er zum ersten Mal in seiner Karriere den Sprung auf ein internationales Podest und wurde zwei mal Dritter. Robin Häfeli hat im Sommer eine Sportlerlehre als Polymechaniker begonnen und konnte sich so in der Vorbereitungsperiode während des Winters zusammen mit seinen Trainingspartnern des Kanu-Leistungszentrums Solothurn intensiv auf dem Wasser und im Kraftraum auf den Saisonstart vorbereiten. Obwohl der Langendörfer in den beiden Schweizer Rennen vor zwei Wochen jeweils noch von seinem Nidwaldner Nationalmannschaftskollegen geschlagen wurde, konnte er offenbar im richtigen Moment in Fulda über sich hinauswachsen und seinen ersten internationalen Erfolg feiern.



Die erfolgreichste Schweizer Kanutin, Sabine Eichenberger hatte an den beiden Renntagen ein volles Programm, startete sie doch auch noch in der Kategorie Einer-Kanadier und auch da konnte sie ihre Erfolge mit zwei klaren Siegen fortsetzen. Auch die Nidwaldner Juniorenfahrerein Hannah Müller versuchte sich erfolgreich mit Doppelstarts bei den Kajak und Kanadiern. Das Resultat waren drei Klassierungen zuoberst auf dem Podest. Nur gerade beim Sprintrennen im Kajak verpasste sie das Podest um 14 Hundertstelssekunden.