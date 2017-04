Die Saison der Streethockeyaner neigt sich dem Ende zu. Gut im Schuss ist der SHC Grenchen-Limpachtal in der Nationalliga A: Im ersten Playoff-Halbfinal gelang gegen den Erzrivalen aus Belp ein knapper 6:5-Sieg, der Einzug in den Final scheint damit in Griffweite.

Am vergangenen Samstag schafften die Grenchner gegen den SHC Belpa im ersten Aufeinandertreffen zwar einen Start-Ziel-Sieg, aber der Match stand immer auf der Kippe.