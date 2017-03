«Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden», blickt Niederbipps Captain Lukas Bobst auf die erste Saisonhälfte zurück. Obwohl es einige Niederlagen abgesetzt hatte, punktete der Liganeuling regelmässig und führt so bei Halbzeit die zweite Tabellenhälfte mit zwölf Zählern an. Einige Male habe sich zwar die fehlende Routine bemerkbar gemacht, meint Bobst und präzisiert, dass man insbesondere in Trimbach, wo man in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3 kassierte, als Sieger vom Platz hätte gehen müssen. «Insgesamt haben wir uns als Aufsteiger gut geschlagen», bilanziert Bobst.

Abgang des Topskorers

So blickt der 25-Jährige dem Rückrundenstart und dem Unterfangen Ligaerhalt zuversichtlich entgegen. Dies obschon die Niederbipper in der Winterpause eine bittere Pille schlucken mussten: Mit Stürmer Ferhat Capan wechselte der letztjährige Drittliga-Topskorer und aktuell beste FCN-Torschütze zum Ligakonkurrenten Grenchen. «Klar, sein Abgang schmerzt. Er war so was wie ein Torgarant für uns», erklärt Bobst. Die Zahlen verdeutlichen dies: Capan zeichnet für sieben der insgesamt 17 FCN-Treffer in der Hinserie verantwortlich. Entsprechend gross ist die Lücke, die er hinterlässt. Mit dem ehemaligen Junior Muhamed Trumic (20), der aus Solothurn zurückgekehrt, wurde ein Kandidat gefunden, der in Capans Fussstapfen steigen könnte.