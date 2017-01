Der 29-Jährige, der in 41 Spielen bisher erst sechs Tore erzielt hat, schätzt vor allem die neuen Umgangsformen, die nach dem mitunter recht unverblümt kommunizierenden Mansi in der Garderobe Einzug gehalten haben: «Gus strahlt viel Vertrauen aus. Man wird nicht gleich in die vierte Linie oder unter die Wolldecke verbannt, wenn man mal einen Fehler macht. Es sieht so aus, als ob jeder Spieler wieder Spass hat. Das Team ist enger zusammengerückt.»

Sollte es auch. Denn nicht nur Diego Schwarzenbach ist bewusst, dass nun die Zeit der Ausreden vorbei ist: «Jetzt sind wir Spieler an der Reihe mit Leistung abliefern.» Heute Abend steht für die Oltner wieder eine dieser vermeintlichen Pflichtaufgaben auf dem Programm. Bei den Ticino Rockets in Biasca wird nichts weniger als ein Sieg erwartet. Gustafsson wird dieselbe Mannschaft wie in Pruntrut auflaufen lassen.

In den Playoffs eine Nummer eins

Im Tor wird wieder Dominic Nyffeler stehen und damit den finalen Kampf um die Position der Nummer eins einläuten. Bis Ende Qualifikation haben Nyffeler und Matthias Mischler, der seinen Vertrag mit dem EHCO um zwei Jahre verlängert hat, Gelegenheit, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Dann wird das Rotationsprinzip auf der Goalieposition, welches Maurizio Mansi bisher anwendete, ein Ende haben. Auch hier weht also frischer Wind.