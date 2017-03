Am Sonntag beginnt für den FC Wangen in der 1. Liga die zweite Saisonhälfte. Wobei das erste Rückrundenspiel der Saison 2016/17 bereits am 12. November des vergangenen Jahres ausgetragen wurde. An diese Partie hat man beim FC Wangen noch gute Erinnerungen, wurde doch der Aufstiegsaspirant Baden dank einem Tor in der 88. Minute mit 1:0 geschlagen. Dieser Sieg war insofern wichtig, weil der FC Wangen dadurch auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern konnte. Doch das Abstiegsgespenst ist alles andere als verscheucht von der Chrüzmatt.

Trainer André Fimian, der das FCW-Ruder im Januar vom erfolglosen Salvatore Romano übernommen hat, strahlt vor dem Rückrundenauftakt Zuversicht aus, indem er nicht zurück, sondern in die Zukunft schaut. «Am bisher Geschehenen kann man ohnehin nichts mehr ändern, hingegen kann der Rest der Meisterschaft mit entsprechenden Leistungen positiv beeinflusst werden. Bei den noch ausstehenden 12 Spielen sind schliesslich noch 36 Punkte zu vergeben.» Möglichst jeden Match zu gewinnen, ist denn auch das erklärte Ziel, mit dem am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Muri ins Unternehmen Ranglistenverbesserung gestartet wird.