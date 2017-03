Die Hälfte aller Zweitliga-Teams zittert um den Verbleib in der höchsten Regionalliga. Vor dem Rückrundenstart am nächsten Wochenende trennen den Tabellensiebten Niederbipp und das Ligaschlusslicht Zuchwil nur drei Punkte. Ob dieser engen Konstellation will sich kein Trainer darauf festlegen, wen das Abstiegsgespenst erwischen wird. Auch Sandro De Cubellis vom achtplatzierten FC Bellach wagt sich nicht auf die Äste hinaus: «Ich hoffe, wir steigen nicht ab. Alles andere ist mir egal.»

Der 40-Jährige hat das Traineramt beim FC Bellach auf die laufende Saison hin von Slobodan Banjalic übernommen. Assistent ist sein langjähriger Weggefährte Oscar Tavoletta. Die beiden waren bereits bei Italgrenchen drei Jahre lang ein eingespieltes Gespann. In den letzten drei Jahren legten beide eine Pause ein. «Beruf und Familie», begründet De Cubellis seine Auszeit ohne viele Worte.

Der Bettlacher spielte während seiner Aktivkarriere grösstenteils beim FC Wacker Grenchen in der 2. Liga. Vor etwas mehr als zehn Jahren startete er seine Trainerkarriere. Drei Jahre war er beim FC Lengnau, nach einer zweijährigen Pause zog es ihn zu Italgrenchen. Seit dem Sommer 2016 wirkt er nun auf der «Brunnmatt».

Das Abwehrverhalten verbessern

Drei Siege, ebenso viele Unentschieden und fünf Niederlagen: dies Bellachs Bilanz in der Vorrunde. «Bezüglich der Punkteausbeute bin ich nicht zufrieden», lässt De Cubellis die erste Saisonhälfte Revue passieren. Wirklich schlecht seien aber nur die beiden Spiele gegen Blustavia (1:5) und Fulenbach (2:5) gewesen. «In allen anderen Spielen hielten wir sehr gut», so De Cubellis, «oft hat nur sehr wenig gefehlt. Teilweise das nötige Glück, oder auch die Effizienz und letzte Konsequenz.»

Statistisch gesehen ist die Abwehr die grösste Baustelle, nur Deitingen und Zuchwil kassierten noch mehr Gegentore. «Nicht nur wir Trainer kamen im Sommer neu zum Team, sondern auch viele Spieler. Alles musste sich zuerst einspielen. Deshalb stimmte in der Defensive die Absprache manchmal noch nicht», begründet er und schickt sofort hinterher: «An unserem Abwehrverhalten haben wir in der Winterpause gearbeitet. Wir werden uns in der Rückrunde sicher steigern können.»

Was die Offensivabteilung betrifft, war Bellach in der Vorrunde dagegen voll bei den Leuten. Nur das Spitzentrio Biberist, Grenchen, Härkingen sowie Fulenbach (5.) erzielten mehr Tore. Von den insgesamt 24 Treffern gingen 10 auf das Konto von Topskorer Alessandro Fragale. «Auf seinen Schultern lastet viel Druck», sagt denn auch De Cubellis. Dies wird sich in der Rückrunde kaum ändern. Auch wenn Bellach mit Yanick Gloor und Shaban Arifi im Winter zwei offensive Mittelfeldspieler geholt hat. «Sie bringen uns vor allem viel Erfahrung dank ihren Einsätzen in der 2. Liga inter», kommentiert De Cubellis die Transfers, «das Kader ist dadurch zumindest ausgeglichener geworden.»