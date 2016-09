Daniel Steiner und der EHC Biel – das hat in der vergangenen Saison harmoniert: 12 Tore in der Quali, 9 Tore in den Playouts. Steiner zeichnete sich damit während der heissesten Phase rund um den Ligaerhalt als bester Schweizer Stürmer der Seeländer aus. Doch im Frühsommer verkrachte sich der Emmentaler mit Trainer Kevin Schläpfer.

Steiner musste per sofort den NLA-Verein verlassen und bestritt in der Folge das Sommertraining mit dem EHC Olten. Es sah danach aus, als würde Steiner in der NLB zu einem Neuanlauf ansetzen. Doch vor einer Woche, am Tag des Saisonstarts gegen Visp, folgte die Wende: Steiner packte am Morgen im Kleinholz seine Sachen, weil er sich mit Biel nicht über eine Vertragsauflösung einigen konnte.

Der EHC Biel bot Daniel Steiner an, den Vertrag unter speziellen Konditionen aufzulösen: Liesse sich Steiner in der NLB anstellen, würden die Seeländer einen grösseren Anteil seines Jahresgehalts übernehmen als dies bei einer Anstellung eines Direktkonkurrenten in der NLA der Fall wäre. Ein Wechsel käme einem oberklassigen Verein also deutlich teurer zu stehen als beispielsweise einem EHC Olten. Daniel Steiner, der sich die NLA für diese Saison partout nicht abschminken will, möchte dies offensichtlich nicht akzeptieren.