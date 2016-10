Am Schweizer Jugendfinal in Buochs bewiesen die Jugendlichen der Sportschützen Winistorf ihr Können und ihre Nervenstärke. Für diesen Wettkampf, die Schweizermeisterschaft für Jugendliche, mussten sich die Schiessenden zuerst an einem der drei dezentral in der Schweiz durchgeführten Regiofinals qualifizieren. Nur die besten Schiessenden dieser Finalrunde erhielten die Startberechtigung für den Schweizer Final.