Zurück zu den zwei Gesichtern. Diese halten ja nicht erst seit seit Dienstag Einzug in Olten. Über die ganze bisherige Saison gesehen tun sich die Oltner gegen die scheinbar schwächeren Mannschaften schwer: Gegen die Farmteams GCK Lions (6:4), EVZ Academy (4:3 n.P.) und nun die HCB Ticino Rockets konnten jeweils nur knappe Siege eingefahren werden, gegen das Überraschungsteam aus Winterthur resultierte gar eine Niederlage (2:3 n.V.). Doch im Duell mit den grossen NLB-Kalibern wie Langenthal oder den Lakers wurden teils souveräne Erfolge erzielt.

Auch Mansi kann sich dies nicht erklären: «Für diese Schwächephasen gibt es keine Antwort, das ist der Sport. Es passiert überall und jedem, egal was der Coach sagt. Wir kontrollierten das Spiel, dann agierten wir nicht klug genug und prompt passieren solche Dinge. Gegen die schwächeren Teams verlieren wir oft den Fokus, den wir gegen die Topteams beibehalten. So auch im Spiel gegen die Rockets: Wenn meine Spieler diszipliniert geblieben wären, gradliniges Hockey anstatt zu schönem Hockey gespielt hätten, wäre es gar nie so weit gekommen.»

Und so sind sich Mäder und Mansi einig, wenn beide sagen: «Hauptsache gewonnen!»