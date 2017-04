Als Miriam Jäggi in Altendorf in der zweiten Minute der Verlängerung das goldene Tor zum 7:6 schoss, brachen bei den Ö-Queens sämtliche Dämme. Zusammen mit den gut 100 Fans, die in den Kanton Schwyz gereist waren, ging die grösste Party in der 24-jährigen Vereinsgeschichte ab.

Ribery des Kleinfelds

Doch bis zu ihrer Krönung mussten die Ö-Queens leiden und kämpfen. Das erste Finalspiel ging beim Titelverteidiger Altendorf 5:6 verloren. Am Samstag im Sportzentrum Zuchwil gelang dann den Oekingerinnen die Revanche mit einem souveränen 6:3-Sieg.