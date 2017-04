Der Super-GAU ist eingetroffen: Die Frauen des HV Olten steigen in die 2. Liga ab. Mit diesem Worst-Case-Szenario habe vor der Saison niemand gerechnet, sagt Trainer André Bichsel: «Das war am Schluss ein richtiger Schock für uns.»

Dabei hatte es lange Zeit so ausgesehen, als müssten die Oltnerinnen nicht einmal in die Abstiegsrunde. Am Ende der Qualifikationsphase hatte der HVO gleich viele Punkte auf dem Konto wie Rotweiss Thun. Nur wegen des um drei Tore schlechteren Torverhältnisses verpasste Bichsels Team den zweiten Tabellenrang in der Gruppe 3 der 1. Liga und somit den Einzug in die Finalrunde.