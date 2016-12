Wie kann der EHC Olten von Ihnen als Verwaltungsrat profitieren?

Ich denke, ich bringe das Neue mit. Ich habe keine Probleme damit, zu sagen, wie ich es sehe, auch wenn ich dabei vielleicht auf Widerstand stosse. Man soll ja nicht alles abnicken, sondern seine Meinung kundtun. Das wird auch von mir erwartet, eine neutrale Perspektive. Ich kenne noch fast niemanden, bin also nicht vorbelastet. Man entwickelt ganz automatisch mit der Zeit einen gewissen Tunnelblick.

Was versprechen Sie sich persönlich vom Mandat?

Dass wir mit den Inputs von uns Verwaltungsräten das grosse Ziel, den Aufstieg in die NLA, in den nächsten drei Jahren, erreichen. Die Gefahr, dass sich die NLA zu einer geschlossenen Liga entwickelt, besteht mehr denn je. Die Richtung dazu wurde ja bereits vom Verband in die Wege geleitet. Da müssen wir dagegen ankämpfen.

Das wäre das Ende für den EHC Olten.

Ich meine, wenn man ins Stadion geht, geht man vielleicht in der Hoffnung dorthin, Ende Saison aufzusteigen, mal die Ligaqualifikation zu bestreiten. Und wenn das alles nicht mehr da ist, spielt man in der NLB um die goldene Ananas. Was will man dann noch? Dann wird es schwierig, weiter bestehen zu können.

Beabsichtigen Sie auch, persönlich Profit aus dem Mandat zu schlagen?

Kaum. Wir sind ein Nischenplayer, der 85 Prozent in den Euroraum exportiert, unser grösster Markt ist Deutschland. Ich erhoffe mir keine Geschäfte, auch nicht mit einem Beitritt in den Club Pentadon beim EHC Olten. Das ist alles Goodwill, weil wir es gerne machen.

Was denken Sie: Wird es ein zeitlich aufwendiges Mandat sein?

Diese Frage habe ich mir vorgängig natürlich auch gestellt. Ich weile geschäftlich viel im Ausland, bin viel unterwegs und da bringt es dann für beide Seiten nicht viel, wenn man mehr ab- als anwesend ist. Der Aufwand dürfte sich auf rund vier bis sechs Stunden pro Monat belaufen, und wenn es mal brennen sollte und eine Entscheidung gefällt werden muss, dann sitzen wir kurz zusammen oder organisieren eine Telefonkonferenz.

Tritt ein vermögender Verwaltungsrat einem Verein bei, fragt man sich sofort: Wird jetzt tatkräftig investiert?

Vermögend? Das ist immer die Presse, die so etwas schreibt (schmunzelt). Ich habe schon der EHCO-Führung gesagt: Das, was ich bringe, ist eine neue, neutrale Sichtweise und meine unbegrenzte Hockeybegeisterung, aber sicher nicht irgendwelche Unsummen. Wir sind im Club Pentadon mit von der Partie – und das ist es.

Präsident Savoldelli kalkulierte stets vorsichtig, gab nur das Geld aus, das er zur Verfügung hatte. Werden mit Ihnen die schwarzen Zahlen der Vergangenheit angehören?

Warum? Nein, mit Sicherheit nicht.

Sie garantieren also keinen Defizitausgleich?

Von mir? Bestimmt nicht. Ich weiss, dass der EHC Olten immer darauf bedacht ist, mit positiven Zahlen abzuschliessen. Da ist man drauf und dran, dass das auch zukünftig der Fall sein wird. Es ist wie überall: Man kann nur das Geld ausgeben, das man effektiv hat, das ist in Olten nicht anders.

Aber Olten will aufsteigen. Ihnen ist bewusst, dass man tatkräftig investieren muss, um diese Ziele zu erreichen?

Ja, natürlich. Wenn man das Budget betrachtet, das der EHC Olten zur Verfügung hat, stehen wir in der NLB sehr gut da – auch in der nächsten Saison. Wenn man ein Rapperswil anschaut, muss man auch klar festhalten: Geld alleine bringt noch keinen Erfolg. Das hat auch der SC Bern in der Saison 13/14 bewiesen, als man mit dem zweitgrössten Budget die Playoffs verpasst hatte. Es muss auch ein Wille da sein. Wenn wir einst den Aufstieg schaffen, bin ich der Meinung, dass sich noch mehr Geldgeber finden lassen, die den EHC Olten in der NLA unterstützen wollen.

Ihr Vater war Mäzen des FC Grenchen. Warum sind Sie nicht dieser Tradition gefolgt?

Mein Vater ist eher der Fussballer. Er hat eigentlich den FC Grenchen vor dem Bankrott gerettet, als der aus der NLB abgestiegen ist. Er war hoch verschuldet und mein Vater hat geholfen, ihn aus dem Loch zu führen. Nicht mit Geld, sondern viel mehr mit seiner Erfahrung.

Ihre Firma ist in Oberbipp, Kanton Bern, ansässig. Es würde mehr Sinn machen, beim SC Langenthal einzusteigen.

Ich bin kein Fan des Kantönligeists. Zudem bin ich in einer Viertelstunde sowohl in Olten wie auch in Langenthal.

Also Langenthal war nie ein Thema?

Nein.

Es ist bald Weihnachten. Was legen Sie dem EHC Olten unter den Baum?

(lacht) Einen sehr guten Schlussspurt in der Qualifikation mit möglichst vielen Punkten. Der EHC Olten hat mehr Qualitäten als bloss für einen 4. Platz.