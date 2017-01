Man durfte gespannt sein, was der Tag nach der peinlichen 2:6-Schlappe in Visp beim EHC Olten bringen würde. Sportchef Köbi Kölliker hatte noch in der Litternahalle personelle Konsequenzen angekündigt.

Einen Tag später war schnell klar, dass auf dem Trainerposten vorderhand alles beim alten bleiben würde. Maurizio Mansi und Chris Bartolone werden also auch am Dienstagabend (20 Uhr, Kleinholz) an der Bande stehen, wenn der EHCO im Kleinholz auf den EV Zug Academy treffen wird.

Während es an der Personalfront ruhig blieb, wurde dafür mal wieder viel geredet in Reihen des Oltner. Das Trainerteam und der Sportchef sprachen zur Mannschaft.

Es war der nächste Appell an die Spieler, damit die vielleicht doch noch irgendwie auf ihr erhofftes Rendement kommen.

«Wir müssen intern schauen, dass wir das Schiff wieder auf Kurs bringen», sagte Köbi Kölliker und fügte an: «Das geht nur mit einer anderen Arbeitseinstellung. Jeder muss jetzt an diesem Karren reissen und darf sich nicht verstecken.»

Der EHCO-Sportchef hat die Hoffnung, dass sich das Team selber hilft, also noch nicht aufgegeben.

Der trockene Transfermarkt

Trotzdem sondiert er den Transfermarkt nach möglichen Verstärkungen – auch wenn das zum jetzigen Zeitpunkt gemäss Kölliker keine einfache Aufgabe sei: «Der Markt ist sehr trocken.»

Wie schwierig es ist, an gute Spieler heranzukommen, zeigte der Montag. Die in Biel bzw. bei den ZSC Lions nicht mehr erwünschten Verteidiger Anthony Huguenin und Cédric Hächler unterschrieben in Langnau (Huguenin) bzw. Biel (Hächler).

Die wahrscheinlichste Art und Weise, sich noch Verstärkungs- oder Ergänzungsspieler holen, bleibt jene via B-Lizenzen. Also Spieler von denen Klubs, die die NLB-Playoffs nicht schaffen werden. Dumm nur, dass es sich dabei fast ausschliesslich um Farmteams von A-Klubs handelt, die die besten Spieler im Hinblick auf die Playoffs sicher in ihr eigenes, erweitertes Kader aufnehmen werden.