Bruno Blatter und Boris Schwarzenbach sorgten in der zweiten Halbzeit mit zwei weiteren Toren für die Vorentscheidung. Die Schwyzer verkürzten den Abstand zwischenzeitlich zwar noch einmal, doch Simon Gautschi setzte mit seinem Treffer zum 6:3 in der letzten Minute den Schlusspunkt für die Laupersdörfer.

Erst in drei Wochen daheim

Was die erste Phase der Meisterschaft betrifft, konnte den Laupersdörfern in den letzten Jahren kein NLA-Team das Wasser reichen. Der HCL wurde nicht weniger als achtmal in Folge Qualifikationssieger in der höchsten Liga Inlinehockey-Liga der Schweiz.

Zum Titelgewinn reichte es in dieser Zeit indes nur einmal: 2015 entschied der HC Laupersdorf, der zwischen 2005 und 2007 seine ersten drei Meistertitel sammelte, den Final gegen Linth für sich. Viermal scheiterte der Klub im Endspiel an den Razorbacks Zug-Freiamt (2009, 2010, 2011 und 2014). Im vergangenen Jahr stand Embrach den Laupersdörfern vor der Sonne. 2012 und 2013 scheiterten sie als Qualisieger bereits im Halbfinal.

Die NLA-Qualifikation besteht auch 2017 aus einer Hin- und Rückrunde und umfasst insgesamt 14 Spiele. In der vergangenen Saison holte Laupersdorf 30 von 42 möglichen Punkten, 2014 und 2012 waren es gar deren 36. Nach dem Startsieg gegen Tuggen Ende März liegen die Laupersdörfer in der Tabelle bereits wieder an der gewohnten Position: auf dem Leaderthron.

Wobei die Rangliste natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagekraft hat. Das erste Heimspiel des HCL findet erst am 29. April im Stadion Kleinholz in Olten statt. Zuvor müssen die Laupersdörfer noch dreimal in der Fremde ran: Morgen Sonntag kommts zur Final-Reprise gegen Embrach, die kommenden Gegner sind Wettingen am 22. April und Linth am 23. April.