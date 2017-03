So sei die Equipe zwischenzeitlich in ein Loch geraten und es habe sich Ratlosigkeit breitgemacht. Woran die Mümliswiler zudem krankten, offenbart ein Blick auf das Torverhältnis. Weisen die Guldentaler von den Teams in der zweiten Tabellenhälfte mit 22 Gegentoren die statistisch beste Defensive auf, so sind die 16 erzielten Treffer auf der anderen Seite ligaweit der zweitschlechteste Wert. Abhilfe schaffen soll der einzige Wintertransfer: Livio Studer (29) kommt vom FC Kestenholz. Nach etlichen Destinationen in höheren Ligen im Laufe seiner Karriere soll der vielseitig einsetzbare Stürmer in der Rückrunde die Torproduktion der Mümliswiler ankurbeln.

Vorbereitung wie gehabt

Wenn auch die Vorbereitung sich bis anhin mit viel Physistraining und nur vereinzelten Einheiten auf dem Rasen wenig prickelnd anliess – laut Kamber, der seit Juniorenzeiten dem FC Mümliswil die Treue hält und sich kontinuierlich nach oben gearbeitet hat, kenne man in Mümliswil in der Wintervorbereitung ohnehin nichts anderes – so sei die Moral dennoch bestens: «Wir sind uns einig, dass wir in der Tabelle nicht am richtigen Ort platziert sind. Die Motivation und der Wille, den Ligaerhalt zu erreichen, sind gross.»