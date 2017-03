In der 58. Minute musste sich der Dornacher Goalie Ivan Fernandez bei einem Flachschuss in seine rechte Ecke werfen und ganz lang machen, um den Ausgleich zu verhindern. Bei Ilirias bester Chance wäre er aber machtlos gewesen. Exon Mustafi knallte einen Freistoss an die Lattenunterkante, von wo dieser vor der Linie auf den Boden prallte. Dann ging noch ein letztes Raunen durch das Stadion, als Elezis Schuss in der 89. Minute knapp daneben ging.



Ilirias Aufbäumen ohne Lohn



Eine Verlängerung wäre also durchaus verdient gewesen. «In der Schlussphase liessen wir uns etwas erdrücken und begingen im Zentrum zu viele Fouls, daran müssen wir arbeiten», analysierte Sandro Kamber den Match. Der Sieg sei aber verdient, meinte der Dornacher Trainer. Resultatmässige Ziele habe er sich nicht vorgenommen. «Ich will Werte wie den Zusammenhalt, das Fairplay und die Konstanz pflegen.»

«Nur das Resultat gefällt mir nicht, aber sonst bin ich mit dem Auftreten und dem Spiel meiner Mannschaft zufrieden», sagte Xhevxhet Dullaj nach dem Match. «Ich denke, wir können jetzt mit jeder Mannschaft in dieser Liga mithalten und das wollen wir am kommenden Sonntag in Olten mit einem Sieg beweisen. Wenn uns das gelingt, dann habe ich keine Zweifel daran, dass wir den Abstieg vermeiden werden.»