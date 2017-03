Es war bereits das neunte Saisontor für die Nummer 11 des FC Olten. «Er stand etwa drei Meter im Abseits», monierte Dullikens Trainer Herbert Fischer nach dem Spiel. «Wenn du in einem Derby mal zurückliegst, wird es brutal schwierig. Mein Team hat aber immer daran geglaubt, dass es wieder ins Spiel findet. Das ist ein sehr gutes Zeichen.»

Bis zum Ausgleich in der 68. Minute verzeichnete die Fischer-Elf allerdings keine einzige zwingende Torchance – was aber auch auf den FC Olten zutraf. Trotzdem hätte dieser in der 65. Minute mit der zweiten guten Möglichkeit davonziehen können. Canik umkurvte den aus dem Strafraum geeilten FCD-Goalie D’Ovidio, schob den Ball dann aber am nahen Torpfosten vorbei. Statt 2:0 hiess es drei Zeigerumdrehungen später 1:1. Weil Ushtrim Hasani auch in seinem zweiten Spiel im Dress des FC Dulliken traf. Und wie: Die Nummer 16 zirkelte einen Freistoss von der Sechzehnerlinie aus unhaltbar in die Maschen.

«Das Derby ist ein Spezialfall»

Dass seine Mannschaft davor sehr wenig zustande brachte, begründete Fischer mit der Derby-Ambiance: «Ein Derby bringt automatisch ganz spezielle Emotionen. Keiner will verlieren. Meine Spieler wirkten lange Zeit sehr gehemmt.» Nach dem Ausgleichstreffer sei Dulliken aber das deutlich bessere Team gewesen, fügte er an. «Wir hatten es selber in den Füssen. Ein Sieg wäre sicher nicht unverdient gewesen.» Sein Ärger über den verschossenen Elfmeter hielt sich aber in Grenzen: «Im Normalfall gewinnst du so ein Spiel dann noch, aber ein Derby ist halt ein Spezialfall. Da passt es dazu, dass er nicht reinging.»