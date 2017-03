Am Mittwochabend war somit ein Top-Team zu Gast auf der Heidenegg in Derendingen. - Die FCB-Spielerinnen haben vor allem in der 1. Halbzeit Fussballkost vom feinsten zelebriert. Die technisch, taktisch und läuferisch bestückten Baslerinnen liessen den Ball in hohem Tempo in den eigenen Reihen zirkulieren und spielten mit Spielwitz und viel Zug auf das gegnerische Tor und forderten die Einheimischen zu viel Laufarbeit.

Die SCD-Frauen spielten mutig und standen sehr hoch und versuchten die Räume eng zu machen. Es war dann aber eine Frage der Zeit, wie lange die Defensive der SCD-Frauen dem Druck der Gegnerinnen entgegenhalten konnte.

Mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten erspielte sich das Gästeteam einen 2:0 Vorsprung. Das 0:2 war ein Geschenk der Derendingerinnen, das durch ein unglückliches Eigentor entstand. Daraufhin wurde das Spiel etwas ausgeglichener. Leider verletzte sich dann in der 32. Minute Bahtie Abdyli und musste ausgewechselt werden. Genau in dieser Phase, als die SCD-Frauen für einige Minuten in Unterzahl spielen mussten, viel das vorentscheidende 0:3 durch die Ex-Bundesligaspielerin Eunice Beckmann, die dann eine Minute später zum 0:4 nachdoppelte!

Resultatmässig ausgeglichene 2. Halbzeit

Die Derendingerinnen versuchten in der 2. Halbzeit etwas aggressiver zu spielen und näher bei den Gegnerinnen zu sein, was den Spielfluss der Baslerinnen etwas bremste und somit die Einheimischen etwas mehr Ballbesitz erhielten und sich dadurch die eine oder andere Torchance herausspielen konnten. Die grösste Torchance vergab Martina Trutmann in der 75. Minute, als sie einen Pass in die Tiefe erlief und alleine vor der Nati-Torhüterin Stenia Michel auftauchte, die den Schuss sicher parierte.

Die SCD-Frauen konnten einmal mehr NLA-Erfahrungen sammeln im Hinblick auf die bevorstehenden Barrage-Spiele mit sechs Teams, die ab Mittwoch, 10. Mai 2017 beginnen und in fünf Partien ausgetragen werden. Die NLA wird auf die kommende Saison 2017/18 um zwei Teams reduziert!