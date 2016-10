Der Cup-Ehrgeiz der Zuger ist bemerkenswert. Meister Bern hat beispielsweise mit einer absichtlichen Niederlage in der ersten Runde gegen die Ticino Rockets (1:2 nach Penaltys) das Ausscheiden herbeigeführt – gegen den NLB-Tabellenletzten, der in der Meisterschaft noch kein Spiel gewonnen hat. Mit der offiziellen Ausrede, die Belastung durch Meisterschaft und Champions Hockey League sei zu gross.

Die Ausgangsalge für den EV Zug ist anders. Erstens hat dieses Hockeyunternehmen seit dem ersten Titel im Frühjahr 1998 nie mehr einen Pokal gewonnen. Der Erfolgshunger ist grösser als beim SCB, der ja immer wieder mal Meister wird (2004, 2010, 2013, 2016) und auch den ersten Cup (2015) gewonnen hat. Der SCB ist in der Champions Hockey League immer noch dabei, Zug ist hingegen bereits kläglich gegen die Berliner Eisbären ausgeschieden.

Bleibt der Cup am Leben?

Und wer weiss, vielleicht ist es ja die letzte Chance auf den Cup. Noch ist offen, ob der nun auslaufende Dreijahresvertrag von den Nationalliga-Klubs an der Versammlung vom 18. November verlängert wird. Die Vermarktungs-Agentur Infront Ringier hat den Cup 2014 wieder lanciert, um Werbeplattformen im Eishockey zu bekommen. Der Cup ist also aus rein wirtschaftlichen und nicht aus sportlichen Erwägungen 2014 wieder eingeführt worden.

Das Problem: Infront Ringier hat die TV-Rechte am Cup an Teleclub verkauft. Ohne vorher die Liga zu kontaktieren. Der neue TV-Partner der Liga heisst aber ab nächster Saison «My Sports» aus dem Hause UPC. UPC bezahlt in den nächsten fünf Jahren für diese Rechte 35,50 Millionen per anno und ist höchst ungehalten, dass der Erzfeind Teleclub doch noch Hockey-Rechte ergattern konnte. Verbands-Geschäftsführer Florian Kohler sagt, es gebe noch keine Lösung.