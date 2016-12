Zum Jahreabschluss will der EHCO im dritten Duell dieser Saison dem Tabellenführer aus La Chaux-de-Fonds auswärts drei Punkte abknöpfen. Der tschechische Neuzugang Jiri Polansky steht nicht im Aufgebot und wird so in diesem Jahr noch nicht im Oltner Dress auflaufen.