Offensivspieler Yves Galey war beim SC Blustavia in der Vorrunde die Neuentdeckung. Erst im Sommer war der 24-jährige Polymechaniker vom Drittligisten FC Selzach zum SC Blustavia gestossen. Trotzdem avancierte Galey in seiner ersten Vorrunde in der höchsten Regionalliga des Kantons gleich zum Stammspieler. Der Fan des FC Barcelona stand bei allen elf Meisterschaftsspielen in der Startformation, wurde sechsmal in der Schlussphase ausgewechselt und erzielte sechs Tore. Nur Christian Oetterli war teamintern mit zehn Treffern noch erfolgreicher.

Komplimente vom Trainer

«Yves hat sich bei uns innert kürzester Zeit perfekt integriert», lobt Trainer Piero Fracasso seine Nummer 14. «Obwohl er letzte Saison noch in der 3. Liga spielte, hat er den höheren Rhythmus ohne Probleme gemeistert und ist für uns schnell zum zuverlässigen Goalgetter geworden.» Fracasso war bereits in früheren Jahren Galeys Trainer beim FC Selzach. «Er hat mich hartnäckig in jeder Winter- und Sommerpause wegen eines Wechsels angefragt», begründet der Angreifer seinen Transfer.