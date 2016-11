Ilirias Mustafi darf bereits nach zwei gespielten Minuten das erste Mal zum Eckball anlaufen. Ein kurzer Blick in die Mitte, dann zirkelt er die Kugel in den Strafraum, wo sich Sadriji erfolgreich gegen FCS-Hüter Schwaller durchsetzt und den Ball zur frühen Führung ins Tor ablenken kann. Ein Start nach Mass für die Solothurner, welche den Aufschwung des Treffers nutzten und die Heimmannschaft so erst spät in die Partie kommen liessen. Zu allem Subinger Übel knallte in der zehnten Spielminute auch noch Florian Gasche mit dem Gäste-Torwart zusammen, worauf er lange gepflegt werden musste und ein «Hämmern im Kopf» verspürte. Diese Zeit in Überzahl konnte Iliria nur beinahe ausnutzen. Elezi nach einer Flanke von links und Sadriji nach einer Hereingabe von rechts verpassten beide die Führungserhöhung.

Als Gasche wieder am Spiel teilnehmen konnte, fand sein Team dann auch ins Spiel, was nach einer halben Stunde Früchte trug. Torwart Schwaller schlug einen langen Ball, Gasche verlängerte punktgenau in den Lauf seines Sturmpartners Sperisen, welcher Ilirias Keeper Dedaj im Eins-gegen-eins keine Abwehrchance liess und zum Ausgleich einschoss. Nun entflammte das Spiel und die Zuschauer bekamen eine attraktivere Partie zu Augen.