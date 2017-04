Gischard konnte deshalb in den letzten Wochen weder Boden- noch Sprungtrainings - und somit auch keine Sprints - absolvieren. «Es schmerzt noch immer. Aber heute bin ich zuversichtlich, dass ich mein Programm durchziehen kann», sagt Gischard, der nach dem Sturz zwei Tage überhaupt keine Belastung auf den Fuss verkraften konnte. Bereits kurz vor der EM in Bern im vergangenen Jahr zerrte sich Gischard den rechten Fuss.

Ausserdem plagten ihn damals Schmerzen in den Schultern. Gischard will nicht hadern und sieht das Positive, weshalb er die erneute Verletzung vor einem grossen Wettkampf erstaunlich gelassen hinnimmt: «Ich weiss damit umzugehen», sagt er lakonisch und fügt an: Ich versuche, mein Bestes zu geben und muss mich einfach auf mein Gefühl verlassen.»

Der Final ist das grosse Ziel

Es spricht an den Europameisterschaften nicht viel für den 21-jährigen Kunstturner. Gischard tritt trotzdem sowohl am Boden wie auch am Pauschenpferd sowie am Sprung an. «Ich will zeigen, dass ich die neuen Elemente beherrsche. Als grosses Hauptziel will ich in einen Final vorstossen und damit an der Spitze mitreden können», sagt er nicht ohne Selbstvertrauen.

Für seinen Erfolg muss Gischard jedoch einen Schritt zurückmachen. Für die olympischen Spiele von Rio im vergangenen Jahr hatte er noch seine beiden Sprünge angepasst, um einen höheren Schwierigkeitswert zu erlangen. Weil nun - wie immer nach Olympia - der Code de pointage zur Sicherheit der Athleten angepasst wurde, gewisse Elemente verboten oder abgestuft wurden, musste er die Sprünge vereinfachen.