Die besten Fussballklubs der Schweiz machen es vor: Bis auf den FC Thun bereiten sich sämtliche Vereine der Super League in wärmeren Gefilden auf die Rückrunde vor. Das Hauptreiseziel 2017 heisst ganz klar Spanien: Der FC Basel, der FC Luzern und der FC Vaduz trainieren momentan in Marbella, der FC Sion und der FC Lugano in Murcia, die Grasshoppers in Benidorm, die Young Boys in Jerez und schliesslich der FC Lausanne in Cadiz. Nur beim FC St. Gallen entschied man sich gegen Spanien. Die Ostschweizer feilen in Malta an ihrer Form.

Man trifft sich heuer also in Spanien. Dies war im Vorjahr ganz anders. 2016 war die Türkei noch die Wunschdestination der Super-League-Klubs. Fünf Vereine, also die Hälfte der Liga, war im Vorjahr in der Türkei, nur vier in Spanien. Die Trendwende ist mit der unsicheren politischen Lage in der Türkei zu begründen. Dies bestätigt Ivan Meyer, Geschäftsführer der ivanmeyertours GmbH in Wangen an der Aare: «Spanien, Italien, Malta sowie Freiburg für Kurztrips sind am beliebtesten. In die Türkei will im Moment niemand reisen.» Insgesamt wurden bei ivanmeyertours für den Frühling knapp dreissig Trainingslager gebucht.

FC Solothurn macht den Anfang

Denn nicht nur die besten Klubs der Schweiz wollen den garstigen Temperaturen und den gefrorenen Plätzen entfliehen. Auch die grosse Mehrheit der Fussballvereine aus der Region zieht es schon bald in die Sonne. Da die Saison in den unteren Ligen aber erst Anfang März (1. Liga Classic) beziehungsweise Mitte März (2. Liga inter) oder gar erst im April (2. Liga und 3. Liga) beginnt, müssen die Spieler ihre kurzen Hosen noch etwas im Schrank lassen. «Die beliebteste Zeit für Trainingslager ist Ende Februar bis Mitte März», gibt Ivan Meyer Auskunft. «Während dem Rest des Jahres läuft nicht viel. Es gibt nur ganz vereinzelt Mannschaften, die im Sommer einen Kurztrip nach Freiburg machen.»

Der erste Klub, der in die Ferne reist, ist der FC Solothurn. Das Team von Trainer Hans-Peter «Bidu» Zaugg, das in der 1. Liga nach der Hälfte der Meisterschaft auf dem dritten Platz klassiert ist, bereitet sich vom 11. bis 18. Februar auf Zypern auf die Rückrunde vor. Der Ligakonkurrent FC Wangen verzichtet in diesem Jahr auf ein Trainingslager. Wie auch der FC Dulliken, der aktuelle Tabellenneunte der 2. Liga inter. Damit bilden diese beiden Klubs die Ausnahme, ihre Akteure werden bis zum Rückrundenstart wohl nur sehr selten Rasen sehen. Und wenn doch, dann vor allem Plastikrasen.

Wohin zieht es die Fussballklubs der Region? Das erfahren Sie in dieser Karte: