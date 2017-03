Von diesen «positiven Momenten» habe es auch in der Vorrunde einige gegeben, trotz Platz 10. Die Derbys gegen Mümliswil seien aufgrund des Zuschaueraufmarschs und der Stimmung immer spezielle Spiele. Gegen die Guldentaler landete der FC Welschenrohr einen seiner drei Vorrundensiege. «Auch unser Überraschungserfolg gegen den FC Grenchen war ein Highlight in der Vorrunde», ergänzt Christ, «Höhepunkte werden in einem Verein, in einem Team sowieso nicht nur auf dem Fussballplatz erlebt.»

Erfolg und Zusammenhalt

Die Rückrunde beginnt für Welschenrohr am Freitag in zwei Wochen mit dem Gastspiel beim sechsplatzierten SC Blustavia. Das Ziel der Thaler heisst Ligaerhalt. «Wenn wir konstant unsere Leistungen abrufen können und von der Verletzungshexe verschont bleiben, schaffen wir das», ist Christ überzeugt. Er erwartet, dass sich der FCW in der Rückrunde deutlich steigern wird: «Am Grundstein, also an einer guten körperlichen Verfassung, arbeiten wir seit Januar in jedem einzelnen Training.»

Und welche Rolle nimmt der 28-Jährige in der Zweitliga-Equipe ein? «Ich bin einer der ruhenden Pole im Team. Der Erfolg und auch der Zusammenhalt im Team sind mir sehr wichtig. Daran versuche ich mit meinen Inputs und meinem Verhalten zu arbeiten.»