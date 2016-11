Am 13. Spieltag der 1. Liga Gruppe 2 gewinnt Solothurn gegen Verfolger Delémont und schafft sich so ein Sechs-Punkte-Polster auf die Jurassier. In einem turbulenten Spiel mit Führungen auf beiden Seiten, trifft Hunziker zum entscheidenden 3:2 für Solothurn.