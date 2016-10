Die glorreichen Zeiten des FC Klus/Balsthal liegen lange zurück. Mehr als dreissig Jahre ist es her, als der Klub auf dem Höhepunkt angelangt war. Vor heute unvorstellbaren 2700 Zuschauern realisierte Klus/Balsthal 1982 auf dem heimischen Sportplatz Moos den Aufstieg in die 1. Liga.

Dank eines 1:0-Erfolgs gegen den FC Langenthal. Mehr als eine Dekade lang konnten sich die Thaler in der 1. Liga halten, ehe sie 1997 wieder in die Solothurner 2. Liga abtauchten. Knapp drei Jahre später gewann Klus/Balsthal den Solothurner Cupfinal – 3:0 gegen den FC Bellach. Es war der letzte grosse Erfolg für den 1911 gegründeten Verein.

Nach den so erfolgreichen Jahren ging es für den Klub aber steil bergab. 2007 stieg Klus/Balsthal in die 3. Liga ab, zwei Jahre später gar in die 4. Liga. Davon musste sich der Klub erst mal erholen.

Am Ende der Saison 2011/12 gelang dem FCKB der Wiederaufstieg. Seither träumen die Thaler von der Rückkehr in die höchste Spielklasse des Kantons. Und beinahe wäre dies auch gelungen: Zweimal wurde den Thalern in den letzten drei Jahren die Türe zur 2. Liga erst im letzten Moment vor der Nase zugeschlagen.

2013/14 sowie 2015/16 qualifizierte sich Klus/Balsthal jeweils für die Promotionsspiele, zum Aufstieg fehlte beide Male nur ein mickriger Punkt. Alles andere als die nächste Teilnahme an den Aufstiegsspielen wäre für den Verein diese Saison daher eine Enttäuschung.

Nachdem in der 3. Liga Gruppe 2 etwas mehr als ein Drittel der Meisterschaft absolviert ist, liegt Trainer Fredi Bargetzi mit den Thalern auf dem ersten Tabellenrang. Trotz des Fehlstarts: Zum Saisonauftakt leistete sich Klus/Balsthal im Derby gegen den Aufsteiger Oensingen einen Ausrutscher (1:2).

Besser lief das erste Heimspiel, welches Klus/Balsthal gegen Oltens «Zwöi» mit 2:0 gewann. Der erste Auswärts-Dreier liess allerdings noch etwas auf sich warten. Am dritten Spieltag musste sich der FCKB in Wangen an der Aare mit einem Unentschieden begnügen, und aufgrund des verhaltenen Starts mit einem Mittelfeld-Platz nach drei Runden vorliebnehmen. An der Ranglistenspitze lagen zu diesem Zeitpunkt die beiden Überraschungsteams Oensingen und Hägendorf.