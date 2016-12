Callà umarmt Peralta, fragt, wie es geht, verteilt Nettigkeiten und spricht viel Mut zu. Es entwickelt sich ein reges Gespräch, in dem zwar fast nur Callà spricht – aber so soll es ja auch sein. Peralta soll von seinem «Vorbild», wie er Callà bezeichnet, Tipps und Tricks erfahren, damit es doch noch etwas wird mit der anvisierten Auslandskarriere.

«Für einen Profi gibt es kein Rezept, um eine solch schwierige Phase zu überstehen», sagt Callà. «Entscheidend ist, dass man den Heilungsprozess mit Geduld angeht und nie den Glauben an das Gute verliert. Eines habe ich gelernt: Ehrliche Arbeit wird belohnt.»

Ein paar konkrete Tipps hat er dann doch auf Lager: «Miguel, es ist ganz entscheidend, wer dein Arzt ist. Dabei kommt es auf dein Gefühl an – der Leistungsausweis eines Doktors ist nicht alleine entscheidend. Ihr müsst euch auch menschlich verstehen.» Und weiter: «Jetzt, wo du bald die Stöcke ablegen kannst und langsam wieder joggen kannst, rate ich dir: Nimm dir genügend Ruhephasen. Mache nicht den Fehler und trainiere zu viel. Das schadet dir nur auf Dauer. Die Erholung, die richtige Ernährung und die mentale Ablenkung sind fast genauso wichtig wie die Arbeit mit den Physios, im Kraftraum und später auf dem Platz.»

Peralta ist sichtlich beeindruckt. Er sagt: «Danke Davide, du hast mir sehr geholfen. Es geht mir nicht so gut, wie du vielleicht gemerkt hast. Aber nach dem heutigen Tag habe ich wieder etwas mehr Mut. Man hört und liest viel – aber wenn man mit einem Spieler, der die gleiche Scheisse wie ich durchgemacht hat, von Angesicht zu Angesicht sprechen kann, ist es etwas anderes. Dann glaubt man noch mehr daran, dass alles wieder gut wird.»

Der Traum vom Trikottausch

Callà nickt und sagt: «Glaub mir, Miguel, es kommt der Moment, in dem sich das Schicksal auf deine Seite schlägt. Mir ging es so – schau, was ich noch alles erreicht habe. Ich bin sicher: Auch bei dir klopft das Glück bald an die Tür – und dann geht es bergauf. Entscheidend ist, dass du den Glauben an das Gute nicht verlierst. Schau mich an. Hätte mir einer vor vier Jahren gesagt, dass ich mit dem FC Basel in der Champions League spiele, hätte ich ihn ausgelacht.»

Peralta: «Danke Davide. Ich wünsche mir nach unserem Treffen, dass wir uns noch einmal auf dem Fussballplatz begegnen. Das wäre ein Traum – und dann tauschen wir Trikots.» Callà strahlt und sagt: «Versprochen, das machen wir.»