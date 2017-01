Gespielt wird die Weltmeisterschaft wie bisher in 12 verschiedenen Stadien. Der Fifa-Rat hat in seiner Sitzung auch Voraussetzungen geschaffen, damit mehrere Länder gemeinsam für eine Endrunde kandidieren können. Als Ausrichter für 2026 stehen die USA in der Poleposition, für 2030 spekuliert man mit einer Kandidatur Chinas.

Ob neben der Grösse des Teilnehmerfeldes weitere einschneidende WM-Neuerungen auf die Fussballfamilie zukommen, wird wohl erst drei Jahre vor der ersten Mega-WM entschieden. Infantino hatte vorgeschlagen, dass es in den Gruppenspielen keine Unentschieden mehr gibt. Sollte nach 90 Minuten kein Sieger feststehen, soll ein Elfmeterschiessen das Spiel entscheiden. Der Fifa-Präsident möchte auf diese Weise vom ersten Spiel an Entscheidungscharakter ins Turnier bringen.

Ebenfalls noch keine Entscheidung fällte der Fifa-Rat über den Verteilschlüssel der 48 WM-Plätze. Offensichtlich fanden die 33 Vertreter der sechs Konföderationen in den Diskussionen keinen gemeinsamen Nenner.

Infantino möchte vor allem den Asiaten und Afrikanern zu einem markant grösseren WM-Kontingent verhelfen. Doch auch für die Uefa scheint das vorgesehene Plus von drei Startplätzen an der untersten Grenze der eigenen Vorstellungen zu liegen. «Wir haben noch Zeit, um diese Entscheidungen gemeinsam zu fällen», sagt Infantino.

Die Schweiz freut sich

Auf Gegenliebe stösst die Mega-WM in Schweizer Fussballkreisen. Der Verband äussert sich ebenso wohlwollend wie Ex-Nationaltrainer Otmar Hitzfeld im «Blick». Und selbst Martin Schmidt, Schweizer Trainer beim Bundesligisten Mainz 05, tritt nicht in die allgemeine Kritik seiner deutschen Berufskollegen ein: «Ich denke, dass der Fussball der ganzen Welt gehört und dass jeder die Chance haben muss, bei so einem Turnier dabei zu sein.» Für die Schweiz erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf eine WM-Teilnahme mit dem neuen Format allerdings nur geringfügig, sollten für die 55 europäischen Verbände tatsächlich nur drei neue Startplätze abfallen.