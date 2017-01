Gewonnen wurde das Rennen von der Schwedin Frida Hansdotter, die das Klassement nach dem ersten Lauf mit fast einer Sekunde Vorsprung vor Wendy Holdener angeführt hatte. Für die Slalom-Weltcupsiegerin des Vorwinters war es der vierte Weltcup-Sieg, der zweite nach jenem vor zwei Jahren in Flachau. Der Erfolg bringt ihr das Rekordpreisgeld von 77'265 Franken ein. Platz 2 belegte die Norwegerin Nina Löseth.

Wendy Holdener stand im siebenten Slalom der Saison zum sechsten Mal auf dem Podium. Mikaela Shiffrin hatte ihre Chance auf einen weiteren Sieg schon im ersten Lauf vergeben, in dem sie sich einen Rückstand von 1,38 Sekunden auf Frida Hansdotter eingehandelt hatte.

Zweitbeste Schweizerin war Mélanie Meillard. Die 18-jährige Walliserin belegte trotz zwei nicht fehlerfreien Fahrten Platz 13 und schaffte damit zum vierten Mal in einem Weltcup-Slalom eine Klassierung in den ersten 15. Michelle Gisin, die wie Mélanie Meillard in den letzten zwei Slaloms ausgeschieden war, vermochte sich mit Rang 17 nicht wunschgemäss zu rehabilitieren. Weltcup-Punkte gab es auch für Denise Feierabend (21.).

Flachau (AUT). Weltcup-Nachtslalom der Frauen. Das Schlussklassement: 1. Frida Hansdotter (SWE) 1:51,40. 2. Nina Löseth (NOR) 0,58 zurück. 3. Wendy Holdener (SUI) und Mikaela Shiffrin (USA) 0,78. 5. Veronika Velez Zuzulova (SVK) 1,79. 6. Katharina Truppe (AUT) 2,02. 7. Bernadette Schild (AUT) 2,27. 8. Christina Geiger (GER) 2,66. Ferner: 13. Mélanie Meillard (SUI) 3,01. 17. Michelle Gisin (SUI) 3,51. 21. Denise Feierabend (SUI) 3,80.