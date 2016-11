Jener 2. Rang 2013 in Ofterschwang, wo sie Sonja Nef nach zehn Jahren als letzte Podestfahrerin abgelöst hatte, schien eine Zeit lang Holdener eher zu blockieren als zu beflügeln: «Nach jenem ersten Podestplatz habe ich mich im Folgejahr schwergetan. Schon im Training setzte ich mich irgendwie unter Druck und war dadurch nicht mehr so locker. Ich bin froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Das wird mir künftig helfen.»

Vor allem in dieser Saison. Denn besser als am Ende des letzten Winters kanns kaum mehr laufen: erster Weltcup-Sieg im City-Event von Stockholm, einem Parallel-Slalom, dann erster Sieg in der Kombination auf der Lenzerheide und dazu gleich noch die kleine Kristallkugel für den Disziplinen-Weltcup und insgesamt fünf Podestplätze im ganzen Winter.

Wann kommt der erste Sieg?

Diesmal lösten die Erfolge einen Schub aus: «Ich war nach diesem ‹Endspurt› extrem motiviert. Er half mir im Sommer über strenge Tage hinweg. Ich wusste immer, dass ich schnell Ski fahren kann, aber jetzt habe ich es mal zeigen können.» Mit dem Essen kommt der Appetit. Die Erfahrung hilft ihr in dieser neuen Situation, in der sie nicht nur Jägerin, sondern auch Gejagte ist.

Es ist ihr bewusst, dass die Leute auf ihren ersten Slalomsieg warten. Schliesslich gewann seit dem Sieg von Marlies Oester am 20. Januar 2002 in Berchtesgaden keine Schweizerin mehr. Und der scheint tatsächlich nicht mehr fern. Seit der Saison-Premiere 2015/16 in Aspen, wo sie sich mit einem 20. Rang begnügen musste, klassierte sie sich achtmal in Serie in den Top Ten. Und ausgefallen ist sie zum letzten Mal in der Saison 2013/14!