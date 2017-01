Marcel Hirscher ist seit vielen Jahren auf der Suche nach dem perfekten Schwung. Hat ihn Henrik Kristoffersen gefunden? Der 22-jährige Norweger fährt Slalom, seit er fünf Jahre alt ist. Nach dem überlegenen Sieg gestern in Adelboden sagte er: «Das war schon sehr nahe am Maximum. Ich glaube, es geht vielleicht noch besser, aber nicht mehr viel.» Grosses Potenzial nach oben sieht der nun dreifache Saisonsieger also nicht. Er ist schon nahe am perfekten Schwung.

Doch was macht Kristoffersen besser, wenn Hirscher sagt: «Im Slalom habe ich den grössten Nachholbedarf. Ich muss an meinem Schwung arbeiten, sonst wird es für Henrik langweilig.» Hirscher ist 19-facher Sieger, Weltmeister und Olympia-Silber-Gewinner in dieser Disziplin.

Bei den 12 Siegen von Kristoffersen im Slalom war er neunmal Zweiter. Gestern belegte er Rang drei hinter dem Zagreb-Sieger Manfred Mölgg aus Italien.

Also, was macht Kristoffersen besser als die Konkurrenz? Matteo Joris, Slalom-Chef der Schweizer Männer, sagt: «Henrik rutscht gar nicht mehr. Er ist immer auf der Kante und fährt trotzdem mit enorm viel Gefühl. Früher haben wir diese Fahrweise von den Athleten nur in flacheren Passagen gesehen. Henrik gelingt es auch in Steilhängen.»

Der Norweger hat den Slalom also noch einmal auf ein neues Niveau gehoben. Das sagte Hirscher schon im März am Weltcupfinal in St. Moritz, wo er die grosse Kristallkugel für den Gesamtweltcup-Sieg (der fünfte in Folge!), nicht aber die kleine Kugel für den Disziplinensieg im Slalom entgegennehmen durfte. Kristoffersen war in dieser Sparte besser. Hirscher sagte damals: «Ich kann nur sagen: ‹Chapeau!› Er hat im Slalom neue Massstäbe gesetzt.» Bis heute gelingt es der Konkurrenz nicht, den Rückstand auf den Norweger aufzuholen.

Nebel und die Antwort darauf

Daniel Yule, gestern als Achter der beste Schweizer, versucht sich wie alle anderen, anzunäheren. «Das war wieder eine Machtdemonstration von ihm», sagt der 23-Jährige. «Henrik hat mit Laufbestzeit in Durchgang zwei aber eindrücklich bewiesen, dass man nicht das Wetter oder irgendwas anderes für den Rückstand verantwortlich machen kann.»

Yule spricht damit an, was in Adelboden nach dem ersten Lauf für Diskussionen sorgte.

Dort hatte Kristoffersen mit Startnummer drei deutlich bessere Bedingungen als die Konkurrenz. Bei Hirscher mit der Nummer sechs zog dichter Nebel in die Piste und machte es enorm schwierig. Hirscher verlor 1,6 Sekunden auf den Norweger und Yule 1,66.

«Nach dem ersten Lauf haben mich einige Athleten angefeindet, dass ich Glück hatte», sagte Kristoffersen nach dem Sieg. «Ich denke, im zweiten Lauf habe ich darauf die Antwort gegeben.» Als letzter Fahrer auf einer gezeichneten Piste fuhr er Laufbestzeit und nahm Hirscher fast sechs Zehntelsekunden und Yule 1,5 Sekunden ab. Auch ohne Wetterbonus ist er klar der Beste. Am Ende siegte Kristoffersen dann 1,83 Sekunden vor Mölgg und 2,19 Sekunden vor Hirscher.

Was also tun, um näher an Kristoffersen ranzukommen? Der Schweizer Slalom-Chef Matteo Joris sagt: «Wir müssen im Training den Fahrstil von Kristoffersen üben. Er beweist, dass keine Driftphasen mehr erlaubt sind. Da müssen unsere Athleten auch hin. Auch in steilen Passagen.» Daniel Yule, der sein bestes Resultat in Adelboden realisierte, macht sich selbst Mut: «Es fehlt nicht viel zum Podest. Und in Zagreb haben wir gesehen, dass Henrik auch nicht immer so dominant sein kann.» Dort belegte er «nur» Rang drei. «An diesen Tagen müssen wir einfach bereit sein und die Chance packen», sagt Yule.

Die Hochsaison läuft

Nach der Schlappe im Riesenslalom am Samstag, als Manuel Pleisch auf Rang 23 als einziger Schweizer Fahrer Weltcuppunkte holte, lief es Swiss Ski gestern besser. Neben Yule klassierte sich Ramon Zenhäusern auf Rang 19 und Marc Gini auf Rang 22.

Luca Aerni hingegen, neben Yule zweiter Leader des Teams, schied aus. Zenhäusern fuhr vor einem Jahr, als ebenfalls Kristoffersen siegte, auf Rang sieben. Es ist bis heute sein bestes Ergebnis im Weltcup. Rang 19 gestern ist aber immerhin sein bestes Resultat der Saison.

Für die Slalomfahrer ist gestern die Hochsaison so richtig lanciert worden. «Dafür trainieren wir den ganzen Sommer», sagt Yule.

Am nächsten Sonntag in Wengen und eine Woche später in Kitzbühel stehen zwei weitere Klassiker auf dem Programm, ehe Schladming am 24. Januar den Abschluss macht. Viel Zeit bleibt also nicht, um den Rückstand auf Kristoffersen zu verringern. Vor einem Jahr siegte der Norweger nach Adelboden auch in diesen drei Rennen. Kann er das wiederholen? «Ich weiss nicht. Aber ich werde es versuchen. Denn in Adelboden hat das Skifahren richtig Spass gemacht». Wer so perfekt fährt, kann das sagen.

Adelboden (SUI). Weltcup-Slalom der Männer: 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:54,87. 2. Manfred Mölgg (ITA) 1,83 zurück. 3. Marcel Hirscher (AUT) 2,19. 4. Felix Neureuther (GER) 2,24. 5. Alexander Choroschilow (RUS) 2,45. 6. André Myhrer (SWE) 2,62. 7. Manuel Feller (AUT) 3,05. 8. Daniel Yule (SUI) 3,16. 9. Alexis Pinturault (FRA) 3,48. Ferner: 19. Ramon Zenhäusern (SUI) 4,38. 22. Marc Gini (SUI) 4,71.